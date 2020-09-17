Куман просил руководство «Барселоны» приобрести Лукаку

Главный тренер «Барселоны»хотел видеть в каталонском клубе нападающего «Интера» и сборной Бельгии, сообщает каталонский телеканал Esport3

Именно Лукаку Куман видел в качестве замены Луису Суаресу на острие атаки сине-гранатовых.

Однако руководство «Барселоны» отклонило предложение голландского тренера, сославшись на нехватку финансов — клуб потерпел большие убытки на фоне пандемии коронавируса.

Лукаку играл под руководством Кумана в «Эвертоне» в сезоне-2016/17. Тогда бельгиец забил 27 голов и отдал 7 результативных передач во всех турнирах.

В сезоне-2019/20 форвард провел 36 матчей в Серии А и забил 23 мяча. 0