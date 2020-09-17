Сборную Нидерландов может возглавить Франк де Бур

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) предлагаетвозглавить национальную команду, сообщает Rtlnieuws.nl.

По данным источника, стороны уже начали переговоры. В руководстве хотят представить нового главного тренера к матчам Лиги наций, которые запланированы в октябре. В связи с этим переговоры с де Буром были ускорены.

Напомним, в августе «оранжевых» покинул Роналд Куман ради предложения «Барселоны». Временно исполняющим обязанности стал Дуайт Лодевегес.

Де Бур в июле был уволен с поста главного тренера американского клуба «Атланта Юнайтед». Ранее 50-летний специалист также возглавлял «Аякс», «Интер» и «Кристал Пэлас». 0