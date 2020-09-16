«Спартак» — «Родина»: счет матча 5:1, обзор голов

Московскийуверенно переиграл(5:1) в домашнем матче 1-го тура Элитного раунда Кубка России.

Счет в матче был открыт на 35-й минуте. Ушла атака «Спартака» на правый фланг, Зобнин от края штрафной прострелил в район 11-метровой отметки, откуда Соболев ударом в касание направил мяч в ворота.

На 53-й минуте Остон Урунов на дриблинге прошёл между двух защитников, приблизился к радиусу штрафной и классным ударом поразил нижний угол ворот.

На 56-й минуте Бакаев слева совершил силовой прострел в штрафную, Айртон опередил защитника, убрал под левую и пробил под дальнюю штангу.

На 59-й минуте Маслов покатил мяч в штрафную «Родины», Зобнин развернулся к воротам и плотным ударом попал в дальний угол.

«Родина» отквитала один мяч на 61-й минуте. Абдусаламов левым краем вошёл в штрафную, обыграл Кутепова и обводящим ударом распечатал ворота «Спартака».

А на 81-й минуте Джикия у левого края штрафной разыграл с партнером стеночку, далее Георгий в касание выполнил подачу в центр, откуда Понсе в падении головой направил мяч в ворота.

В этой игре Доменико Тедеско с первых минут выпустил нападающего Александра Кокорина, но он не сумел забить первый мяч за москвичей и ушел с поля на 62-й минуте.