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    Дебютный гол Урунова помог «Спартаку» разгромить «Родину» в Кубке России

    «Спартак» — «Родина»: счет матча 5:1, обзор голов

    Футбол Кубок России Футбол России Спартак
    Московский «Спартак» уверенно переиграл «Родину» (5:1) в домашнем матче 1-го тура Элитного раунда Кубка России.

    «Спартак»
    «Спартак»

    Счет в матче был открыт на 35-й минуте. Ушла атака «Спартака» на правый фланг, Зобнин от края штрафной прострелил в район 11-метровой отметки, откуда Соболев ударом в касание направил мяч в ворота.

    На 53-й минуте Остон Урунов на дриблинге прошёл между двух защитников, приблизился к радиусу штрафной и классным ударом поразил нижний угол ворот.

    На 56-й минуте Бакаев слева совершил силовой прострел в штрафную, Айртон опередил защитника, убрал под левую и пробил под дальнюю штангу.

    На 59-й минуте Маслов покатил мяч в штрафную «Родины», Зобнин развернулся к воротам и плотным ударом попал в дальний угол.

    «Родина» отквитала один мяч на 61-й минуте. Абдусаламов левым краем вошёл в штрафную, обыграл Кутепова и обводящим ударом распечатал ворота «Спартака».

    А на 81-й минуте Джикия у левого края штрафной разыграл с партнером стеночку, далее Георгий в касание выполнил подачу в центр, откуда Понсе в падении головой направил мяч в ворота.

    В этой игре Доменико Тедеско с первых минут выпустил нападающего Александра Кокорина, но он не сумел забить первый мяч за москвичей и ушел с поля на 62-й минуте.

    Кубок России. Элитный групповой раунд
    «Родина» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:5 (0:1)
    Голы: Соболев, 35 (0:1). Урунов, 53 (0:2). Айртон, 56 (0:3). Зобнин, 59 (0:4). Абдусаламов, 61 (1:4). Понсе, 80 (1:5)«Родина» (Москва): Сальников, Юдинцев (Шадринцев, 78), Волков, Катаев, Коротков, Шавель (Лактионов, 57), Ламанов (Пичугин, 78), Филиппов, Айрапетян (Мальцев, 46), Еременко (Иванченко, 60), Абдусаламов«Спартак» (Москва): Максименко, Маслов, Кутепов, Джикия (Гапонов, 81), Зобнин (Маркитесов, 62), Урунов, Крал (Умяров, 71), Айртон (Голосов, 62), Кокорин (Понсе, 62), Соболев, БакаевПредупреждение: Юдинцев, 50
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