Назван лучший игрок «Баварии» в сезоне 2019/2020

Роберт Левандовский
globallookpress.com
На счету 32-летнего поляка 55 голов и 10 результативных передач в 47 матчах за команду из Мюнхена в прошлом сезоне. Форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, Кубка Германии и Лиги чемпионов.
На втором месте расположился молодой защитник Альфонсо Дэвис. Замыкает тройку лидеров атакующий хавбек Томас Мюллер.
Trommelwirbel! 🥁— FC Bayern München (@FCBayern) September 16, 2020
Ihr habt gewählt: @lewy_official ist euer #FCBayern-Spieler der Saison! 🙌#LewanGOALski #MiaSanMia #FCBayernTVlive pic.twitter.com/AT8BT5Pcv9
«Бавария» откроет новый сезон в Бундеслиге 18 сентября домашним матчем с «Шальке».