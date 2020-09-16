Назван лучший игрок «Баварии» в сезоне 2019/2020

Болельщикипризнали лучшим игроком завершившегося сезона-2019/2020 нападающего, сообщает пресс-служба клуба.

На счету 32-летнего поляка 55 голов и 10 результативных передач в 47 матчах за команду из Мюнхена в прошлом сезоне. Форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, Кубка Германии и Лиги чемпионов.

На втором месте расположился молодой защитник Альфонсо Дэвис. Замыкает тройку лидеров атакующий хавбек Томас Мюллер.

«Бавария» откроет новый сезон в Бундеслиге 18 сентября домашним матчем с «Шальке».

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