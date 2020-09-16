Комличенко: В еврокубках всегда хочется себя проявить

Нападающий московскогоподелился своими ожиданиями от матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором бело-голубые на выезде сыграют с тбилисским

«"Динамо" давно не играло в Европе, и все мы, конечно, рады тому, что клуб будет представлен в еврокубках. В таких турнирах всегда хочется себя проявить, с другой стороны, это не значит, что в других официальных матчах иначе — показывать хорошую игру и выигрывать нужно во всех соревнованиях.

Мы успели уже ознакомиться с соперником, хотя детальный разбор еще впереди. Видно, что команда техничная, — грузинские клубы этим славятся. Но у нас свои сильные качества, знаем, на чем можем сыграть, поэтому, думаю, все будет хорошо», — заявил Комличенко клубной пресс-службе.

Игра второго отборочного раунда Лиги Европы «Локомотив» — «Динамо» пройдет 17 сентября в Тбилиси, начало — в 20:00 по мск. На данной стадии противостояния состоят из одного матча. 0