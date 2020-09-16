«Черноморец» — «Рубин»: счет матча 2:4, обзор голов

В матче первого тура Элитного раунда Кубка Россииодержал выездную победу над новороссийским— 4:2.

Уже на 7-й минуте Мурад Омаров открыл счет, принеся хозяевам минимальный перевес.

Казанцы отыгрались на 26-й минуте усилиями Ивана Игнатьева. На 52-й минуте отличился Хван Ин Бем, а еще через десять минут Денис Макаров развил успех «Рубина».

«Черноморец» сократил отставание до минимума на 69-й минуте благодаря голу Ивана Матюшенко, но последнее слово все равно осталось за гостями — на 89-й минуте победную точку поставил Макаров.

30 сентября «Черноморец» сыграет со «СКА-Хабаровском». «Рубин» встретится с дальневосточниками 21 октября. 0