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    «Рубин» одолел «Черноморец» в матче Кубка России

    «Черноморец» — «Рубин»: счет матча 2:4, обзор голов

    Футбол Кубок России Футбол России Черноморец Рубин
    В матче первого тура Элитного раунда Кубка России «Рубин» одержал выездную победу над новороссийским «Черноморцем» — 4:2.

    Футболисты «Рубина»
    Футболисты «Рубина»

    Уже на 7-й минуте Мурад Омаров открыл счет, принеся хозяевам минимальный перевес.

    Казанцы отыгрались на 26-й минуте усилиями Ивана Игнатьева. На 52-й минуте отличился Хван Ин Бем, а еще через десять минут Денис Макаров развил успех «Рубина».

    «Черноморец» сократил отставание до минимума на 69-й минуте благодаря голу Ивана Матюшенко, но последнее слово все равно осталось за гостями — на 89-й минуте победную точку поставил Макаров.

    30 сентября «Черноморец» сыграет со «СКА-Хабаровском». «Рубин» встретится с дальневосточниками 21 октября. 0

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