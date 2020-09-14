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    «Валенсия» выиграла левантийское дерби, Черышев сделал ассист

    «Валенсия» — «Леванте»

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    В матче 1-го тура испанской Примеры «Валенсия» одержала домашнюю победу над «Леванте» со счетом 3:2.

    «Валенсия»
    «Валенсия»

    Счет в матче уже на первой минуте открыли гости — отличился Хосе Луис Моралес. «Валенсия» ответила голом Габриэла Паулисты на 12-й, но на 36-й Моралес оформил дубль.

    «Валенсия» снова сравняла счет еще до перерыва — на 39-й минуте Макси Гомес нанес точный удар.

    Победный гол «Валенсия» забила на 75-й минуте. Автором забитого мяча стал Ману Вальехо, а россиянин Денис Черышев сделал результативный пас.

    Футбол. Испания. Примера
    Валенсия — Леванте 4:2
    Голы: 0:1 Хосе Моралес Луис (1'), 1:1 Габриэл Паулиста (12'), 1:2 Хосе Моралес Луис (36'), 2:2 Максимилиано Гомес (39'), 3:2 Ману Вальехо (75'), 4:2 Ману Вальехо (90') Валенсия: Хауме, Эльяким Мангала (Муктар Дьякаби, 17'), Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Даниэль Васс, Жоффрей Кондогбиа, Гонсалу Гуэдеш (Денис Черышев, 71'), Висенте Эскердо (Урош Рачич, 72'), Yunus Musah (Рубен Собрино, 88'), Ли Кан Ин (Ману Вальехо, 71'), Максимилиано Гомес Леванте: Айтор, Робер, Оскар Дуарте (Коке Морено, 85'), Карлос Клерк, Хорхе Мирамон, Неманья Радоя (Серхио Постиго, 85'), Энис Барди (Jorge de Frutos, 76'), Гонсало Мелеро (Никола Вукчевич, 76'), Хосе Кампанья, Серхио Леон (Daniel Gomez, 60'), Хосе Моралес Луис Предупреждения: Неманья Радоя (52'), Робер (63'), Урош Рачич (90'), Хосе Кампанья (90')

    Дерби в первом туре стало для «Валенсии» первым официальным матчем под руководством бывшего тренера «Рубина» Хави Грасии, который в сентября прошлого года был уволен из английского «Уотфорда». 0

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