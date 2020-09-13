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    Талалаев: Сейчас у Нобоа залетает всё, поэтому нельзя валить на вратаря

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    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от «Сочи» (0:1) в матче 7-го тура РПЛ.

    Андрей Талалаев
    Андрей Талалаев

    «Пропущенный гол? Люди наступают два раза на одни и те же грабли. Мы с ЦСКА допустили потерю в той же зоне.

    Показывали всем Беришу, который теряет мяч. После этого получаем гол. Мы показываем, объясняем, что этого не нужно делать.

    В таком моменте нужно упростить игру и остановить атаку соперника. И голкипер должен брать такие удары с 20 метров.

    Сейчас у Нобоа залетает всё, поэтому нельзя валить на вратаря. Нельзя терять нить управления игрой, когда пропускаешь гол.

    Мне не нравится, как мы реагируем на пропущенные мячи. После гола "Сочи" 15-20 минут играл так, как ему интересно. Потом мы сумели перестроиться.

    Я бы призвал наших болельщиков немного подождать и перетерпеть. Нужно понять, что за 37 дней работы мы можем научить отбирать мяч в определенных зонах, доставлять мяч в штрафную, создавать ситуации, но изменить коэффициент попадания по воротам — это очень сложно.

    Мастерство или есть, или его надо где-то искать. Я гарантирую, что во время зимней паузы мы прибавим в этом компоненте. От этого увеличится количество голов. Или нужно покупать футболистов.

    Футболисты сыграли неплохо, если учесть, что мы играли против одной из самых дисциплинированных команд. Там тоже есть тренеры и команда, они работают.

    Мы не справились. Безволия нет, стремление выполнять то, что мы говорим, есть. Не хватает пока везения, мастерства игры в чужой штрафной.

    Роль форварда — создать момент для других. Нужно время, чтобы 30-летний игрок привык отдавать проникающие передачи.

    Когда ты проигрываешь 2 матча с общим счетом 0:4, сложно говорить о какой-то радости», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

    В настоящий момент «Ахмат» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 10 очков.

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