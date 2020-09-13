Слуцкий: Кварацхелия получил сотрясение, и у него повреждение носа

Главный тренер казанского «Рубина»после победы над(1:0) в матче седьмого тура чемпионата России рассказал о характере травмы полузащитника

«Очень быстрая игра с обоюдоострыми шансами, моментами. В первом тайме "Динамо" пыталось много использовать диагональные передачи, мы пытались комбинировать через центральную зону.

Нам удалось реализовать одну из наших атак, у "Динамо" тоже были моменты, которые они не реализовали. Дальше понятно, что удаление сильно повлияло на ход встречи.

Но, к сожалению, у нас еще нет такого опыта, чтобы мы могли сорвать большие дивиденды с такого большого численного преимущества, какое было сегодня.

Несмотря на неравные составы второй тайм прошел в достаточно нервной обстановке. И "Динамо" имело моменты, самый явный момент у Шиманьский со стандарта.

Понятно, что у нас на контратаках было много шансов, но все-таки мне хотелось бы, чтобы спокойнее была доведена игра до победы.

Хвича получил сотрясение, и у него повреждение носа. Какая степень сотрясения и сломан ли нос, пока сказать нельзя.

Сотрясение точно не глубокое, потому что он на своих ногах, всех узнает, сломан нос или нет, будет понятно только после снимка.

Мне показалось, что никто не нырял, что это было нарушение правил. Это эпизод, просматриваемый ВАРом.

Я еще не видел эпизод в повторе, видел только в динамике. В динамике показалось, что судья принял верное решение, и ВАР подтвердил решение», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0