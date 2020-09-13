Семак: «Зениту» надо проходить как можно лучше всю дистанцию, а не отдельный матч

Главный тренер «Зенита»рассказал о состоянии команды перед матчем 7-го тура РПЛ с, который состоится 14 сентября.

«Усталость, конечно, накопилась. Но, в любом случае, это не играет решающего фактора.

И в начале весенней части, после возобновления, мы также сыграли дома с "Локомотивом" 0:0 и потеряли очки с "Уфой".

Нужно забивать, естественно, — без забитых мячей не бывает побед. Поэтому будем готовиться к следующему матчу, ничего страшного нет.

Нужно побеждать и проходить как можно лучше всю дистанцию, а не отдельно взятый матч.

Есть игроки, которые вернулись из расположения сборных. Они в разном состоянии. Кто-то играл, кто-то нет. Понятно, что это дополнительная нагрузка: и психологическая, и физическая.

Наша задача — привести всех в нормальное состояние. Через пару дней посмотрим, кто как выглядит», — сказал Семак клубной пресс-службе. 0