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    Семак: «Зениту» надо проходить как можно лучше всю дистанцию, а не отдельный матч

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 7-го тура РПЛ с «Арсеналом», который состоится 14 сентября.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Усталость, конечно, накопилась. Но, в любом случае, это не играет решающего фактора.

    И в начале весенней части, после возобновления, мы также сыграли дома с "Локомотивом" 0:0 и потеряли очки с "Уфой".

    Нужно забивать, естественно, — без забитых мячей не бывает побед. Поэтому будем готовиться к следующему матчу, ничего страшного нет.

    Нужно побеждать и проходить как можно лучше всю дистанцию, а не отдельно взятый матч.

    Есть игроки, которые вернулись из расположения сборных. Они в разном состоянии. Кто-то играл, кто-то нет. Понятно, что это дополнительная нагрузка: и психологическая, и физическая.

    Наша задача — привести всех в нормальное состояние. Через пару дней посмотрим, кто как выглядит», — сказал Семак клубной пресс-службе. 0

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