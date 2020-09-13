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    Ротенберг: Лидерство «Сочи» в РПЛ ничего не значит

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    Президент «Сочи» Борис Ротенберг поделился мнением о том, что черноморская команда занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ.

    «Сочи»
    «Сочи»

    В 7-м туре «Сочи» одержал победу над «Ахматом» (1:0) и поднялся на лидирующую позицию.

    «Нам важно в каждой игре брать 3 очка. Сезон длинный, и это лидерство ничего не значит. Не так важно, где мы находимся, для нас каждая игра финальная.

    Футболисты бьются, стараются, в нападении пока сил не хватает, а так пока всё слава богу. Пруцев вышел молодцом — для первого раза было очень здорово.

    Некоторые поднаелись и не могли поддержать, так что замены правильные. Считаю, что лучший игрок матча — это Сослан Джанаев», — сказал Ротенберг ТАСС.

    В настоящий момент «Сочи» имеют в активе 15 очков. Идущие следом «Спартак» (14 очков) и «Зенит» (13) еще не сыграли свои матчи в 7-м туре. 0

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