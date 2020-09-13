Ротенберг: Лидерство «Сочи» в РПЛ ничего не значит

Президент «Сочи»поделился мнением о том, что черноморская команда занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ.

В 7-м туре «Сочи» одержал победу над «Ахматом» (1:0) и поднялся на лидирующую позицию.

«Нам важно в каждой игре брать 3 очка. Сезон длинный, и это лидерство ничего не значит. Не так важно, где мы находимся, для нас каждая игра финальная.

Футболисты бьются, стараются, в нападении пока сил не хватает, а так пока всё слава богу. Пруцев вышел молодцом — для первого раза было очень здорово.

Некоторые поднаелись и не могли поддержать, так что замены правильные. Считаю, что лучший игрок матча — это Сослан Джанаев», — сказал Ротенберг ТАСС.

В настоящий момент «Сочи» имеют в активе 15 очков. Идущие следом «Спартак» (14 очков) и «Зенит» (13) еще не сыграли свои матчи в 7-м туре. 0