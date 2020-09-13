ЦСКА — «Спартак»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составы столичныхна матч 7-го тура чемпионата России.

ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Фернандес, Магнуссон, Щенников, Тикнизян, Марадишвили, Обляков, Кучаев, Влашич, Чалов.

Запасные: Тороп, Васин, Котин, Бистрович, Бийол, Сигурдссон, Зайнутдинов, Шкурин, Гайч, Эджуке.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров. Ещенко, Кутепов, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Урунов, Кокорин, Соболев.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 2.75, на успех «Спартака» — 3.10, на ничью — 3.32. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

Следить за ходом матча можно тут. 0