ЦСКА — «Спартак». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата России по футболу 13 сентября 2020 года

ЦСКА
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 10 очков.
«Армейцы» в нынешнем сезоне одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения.
Подопечные Виктора Гончаренко выиграли у «Химок» (2:0), «Тамбова» (2:1) и «Ахмата» (3:0), разошлись миром с «Краснодаром» (1:1), а также уступили «Зениту» (1:2) и «Рубину» (1:2).
После травм у ЦСКА восстанавливаются Ильзат Ахметов, Кирилл Набабкин и Алан Дзагоев.
«Спартак»
«Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 14 набранными очками.
На счету «красно-белых» четыре победы и две ничьи в шести сыгранных турах.
Команда Доменико Тедеско обыграла «Ахмат» (2:0), «Локомотив» (2:1), «Ротор» (1:0) и «Арсенал» (2:1), а также поделила очки с «Сочи» (2:2) и «Уфой» (1:1).
Среди травмированных у «Спартака» значатся Александр Кокорин, Александр Селихов, Эсекьель Понсе и Александр Ташаев.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа ЦСКА — 2.50, победа «Спартака» — 3.00, ничья — 3.35.
В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами, но с тех пор прошло немало времени, так что не возьмемся утверждать, что «армейцы» наберут три очки.
Да, «красно-синие» в этом сезоне забивали в каждом матче, однако допустили много потерь, когда встречались с достойными оппонентами.
«Спартак», к слову, тоже забивает регулярно. К тому же он имеет в активе более стабильные результаты, благодаря чему опережает даже «Зенит» в турнирной таблице.
Исходя из общей результативности команд, наш прогноз — «обе команды забьют» за 1.82.
Также можно присмотреться к ставке на «ничью». Конечно, ничейный исход вряд ли кого-то удовлетворит, но расклад сил таков, что с довольно высокой вероятностью московские клубы поделят очки. 0