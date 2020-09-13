ЦСКА — «Спартак». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата России по футболу 13 сентября 2020 года

В воскресенье, 13 сентября, ЦСКА на своем поле примет «Спартак» в рамках седьмого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «ВЭБ Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на ЦСКА — «Спартак».

ЦСКА

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 10 очков.

«Армейцы» в нынешнем сезоне одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения.

Подопечные Виктора Гончаренко выиграли у «Химок» (2:0), «Тамбова» (2:1) и «Ахмата» (3:0), разошлись миром с «Краснодаром» (1:1), а также уступили «Зениту» (1:2) и «Рубину» (1:2).

Все прогнозы на РПЛ

После травм у ЦСКА восстанавливаются Ильзат Ахметов, Кирилл Набабкин и Алан Дзагоев.

«Спартак»

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 14 набранными очками.

На счету «красно-белых» четыре победы и две ничьи в шести сыгранных турах.

Команда Доменико Тедеско обыграла «Ахмат» (2:0), «Локомотив» (2:1), «Ротор» (1:0) и «Арсенал» (2:1), а также поделила очки с «Сочи» (2:2) и «Уфой» (1:1).

Календарь и таблица РПЛ

Среди травмированных у «Спартака» значатся Александр Кокорин, Александр Селихов, Эсекьель Понсе и Александр Ташаев.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа ЦСКА — 2.50, победа «Спартака» — 3.00, ничья — 3.35.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами, но с тех пор прошло немало времени, так что не возьмемся утверждать, что «армейцы» наберут три очки.

Да, «красно-синие» в этом сезоне забивали в каждом матче, однако допустили много потерь, когда встречались с достойными оппонентами.

«Спартак», к слову, тоже забивает регулярно. К тому же он имеет в активе более стабильные результаты, благодаря чему опережает даже «Зенит» в турнирной таблице.

Исходя из общей результативности команд, наш прогноз — «обе команды забьют» за 1.82.

Также можно присмотреться к ставке на «ничью». Конечно, ничейный исход вряд ли кого-то удовлетворит, но расклад сил таков, что с довольно высокой вероятностью московские клубы поделят очки. 0