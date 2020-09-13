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    Как завершится московское дерби?

    ЦСКА — «Спартак». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата России по футболу 13 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Спартак»
    Александр Максименко и Наиль Умяров
    В воскресенье, 13 сентября, ЦСКА на своем поле примет «Спартак» в рамках седьмого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «ВЭБ Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на ЦСКА — «Спартак».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Сентября 2020 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.95
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    ЦСКА

    ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 10 очков.

    «Армейцы» в нынешнем сезоне одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения.

    Подопечные Виктора Гончаренко выиграли у «Химок» (2:0), «Тамбова» (2:1) и «Ахмата» (3:0), разошлись миром с «Краснодаром» (1:1), а также уступили «Зениту» (1:2) и «Рубину» (1:2).

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    После травм у ЦСКА восстанавливаются Ильзат Ахметов, Кирилл Набабкин и Алан Дзагоев.

    «Спартак»

    «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 14 набранными очками.

    На счету «красно-белых» четыре победы и две ничьи в шести сыгранных турах.

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  • 30/08/2020

    • Команда Доменико Тедеско обыграла «Ахмат» (2:0), «Локомотив» (2:1), «Ротор» (1:0) и «Арсенал» (2:1), а также поделила очки с «Сочи» (2:2) и «Уфой» (1:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    Среди травмированных у «Спартака» значатся Александр Кокорин, Александр Селихов, Эсекьель Понсе и Александр Ташаев.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа ЦСКА — 2.50, победа «Спартака» — 3.00, ничья — 3.35.

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    В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами, но с тех пор прошло немало времени, так что не возьмемся утверждать, что «армейцы» наберут три очки.

    Да, «красно-синие» в этом сезоне забивали в каждом матче, однако допустили много потерь, когда встречались с достойными оппонентами.

    «Спартак», к слову, тоже забивает регулярно. К тому же он имеет в активе более стабильные результаты, благодаря чему опережает даже «Зенит» в турнирной таблице.

    Исходя из общей результативности команд, наш прогноз — «обе команды забьют» за 1.82.

    Также можно присмотреться к ставке на «ничью». Конечно, ничейный исход вряд ли кого-то удовлетворит, но расклад сил таков, что с довольно высокой вероятностью московские клубы поделят очки. 0

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    ЦСКА — «Спартак». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата России по футболу 13 сентября 2020 года. Прогноз на ЦСКА — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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