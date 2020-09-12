Руководство «Урала» поставило задачу попасть в еврокубки

Руководствоставит перед клубом задачу играть в еврокубках.

Для достижения этих результатов требуются более серьезная финансовая поддержка и несколько лет работы, сообщил журналистам председатель совета директоров клуба Дмитрий Пумпянский.

«Задача играть в еврокубках — это реальная задача. Два сезона подряд были близки к осуществлению цели, в этом году немного не хватило.

Такие шансы есть и такая задача стоит, но она должна решаться целенаправленной системной работой, на которую требуется время. Без серьезного бюджета клубу эту задачу не выполнить», — цитирует Пумпянского ТАСС.

В сезоне-2020/21 РПЛ «Урал» располагается на 11-м месте в турнирной таблице после шести туров. 0