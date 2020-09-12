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    Руководство «Урала» поставило задачу попасть в еврокубки

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    Руководство «Урала» ставит перед клубом задачу играть в еврокубках.

    «Урал»
    «Урал»

    Для достижения этих результатов требуются более серьезная финансовая поддержка и несколько лет работы, сообщил журналистам председатель совета директоров клуба Дмитрий Пумпянский.

    «Задача играть в еврокубках — это реальная задача. Два сезона подряд были близки к осуществлению цели, в этом году немного не хватило.

    Такие шансы есть и такая задача стоит, но она должна решаться целенаправленной системной работой, на которую требуется время. Без серьезного бюджета клубу эту задачу не выполнить», — цитирует Пумпянского ТАСС.

    В сезоне-2020/21 РПЛ «Урал» располагается на 11-м месте в турнирной таблице после шести туров. 0

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