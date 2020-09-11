Источник: Экс-наставник «Спартака» решил покинуть «Ригу»

Бывший главный тренер «Спартака»покинул расположение, которой руководил с февраля этого года.

54-летний специалист сослался на семейные обстоятельства, сообщает «Спорт-Экспресс». По данным издания, специалист может оставить свой пост.

В чемпионате страны рижане сохраняют лидерство, на два очка опережая РФШ, которому они уступили в последнем туре (0:2).

12 сентября м предстоит поединок с «Вентспилсом». В случае поражения «Рига» может оказаться на втором месте.

В еврокубках подопечные Кононова сыграли неудачно, уступив в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Маккаби» (0:2).

В квалификации Лиги Европы «Рига» встретится с «Селтиком», и команда из столицы Латвии не считается фаворитом в этой паре.

Кононов работал в «Спартаке» с 2018-го по 2019-й. В сезоне-2018/19 красно-белые заняли пятое место и не смогли пробиться в групповой турнир ЛЕ.

29 сентября прошлого года белорусский специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера московской команды. 0