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    Источник: Экс-наставник «Спартака» решил покинуть «Ригу»

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    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов покинул расположение «Риги», которой руководил с февраля этого года.

    Олег Кононов
    Олег Кононов

    54-летний специалист сослался на семейные обстоятельства, сообщает «Спорт-Экспресс». По данным издания, специалист может оставить свой пост.

    В чемпионате страны рижане сохраняют лидерство, на два очка опережая РФШ, которому они уступили в последнем туре (0:2).

    12 сентября м предстоит поединок с «Вентспилсом». В случае поражения «Рига» может оказаться на втором месте.

    В еврокубках подопечные Кононова сыграли неудачно, уступив в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Маккаби» (0:2).

    В квалификации Лиги Европы «Рига» встретится с «Селтиком», и команда из столицы Латвии не считается фаворитом в этой паре.

    Кононов работал в «Спартаке» с 2018-го по 2019-й. В сезоне-2018/19 красно-белые заняли пятое место и не смогли пробиться в групповой турнир ЛЕ.

    29 сентября прошлого года белорусский специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера московской команды. 0

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