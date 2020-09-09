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    Карасев рассудит ЦСКА и «Спартак»

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    Назначены арбитры и инспекторы на матчи седьмого тура российской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.

    Сергей Карасев
    Сергей Карасев

    Московское дерби между ЦСКА и «Спартаком» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

    Помогать Карасеву будут Валерий Данченко и Дмитрий Чельцов. Ответственным за систему видеопомощи арбитрам (VAR) назначен Евгений Турбин, его помощником (AVAR) стал Антон Аверьянов. Инспектор матча — Анатолий Жабченко.

    Все назначения выглядят так:

    «Тамбов» — «Уфа»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Анохин.

    «Урал» — «Химки»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Максим Матюнин; VAR — Станислав Васильев; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Эдуард Малый.

    «Ахмат» — «Сочи»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Николай Волошин; AVAR — Николай Богач; инспектор — Александр Гвардис.

    «Динамо» — «Рубин»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Андрей Веретешкин; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Николай Левников.

    ЦСКА — «Спартак»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Юрий Баскаков.

    «Ротор» — «Краснодар»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

    «Зенит» — «Арсенал»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Александр Богданов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Игорь Панин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Юрий Чеботарев.

    «Ростов» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Болотенков; резервный судья — Артем Чистяков; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Лапочкин. 0

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