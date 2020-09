«Ньюкасл» приобрел защитника «Норвича»

Английскийобъявил о трансфере левого защитника «Норвича»

22-летний представитель Северной Ирландии подписал с командой пятилетний контракт. Сумма трансфера — 16,5 миллионов евро.

Льюис является воспитанником академии «Норвича». В общей сложности он провел за клуб 100 матчей, забил два гола и отдал четыре ассиста.

В минувшем сезоне АПЛ защитник провел 28 матчей и забил один гол. За национальную команду защитник отыграл 12 встреч.

Летом Льюис находился в шорт-листе «Ливерпуля».

✍️ #NUFC are delighted to announce the signing of Jamal Lewis from Norwich City on a five-year deal!

Welcome, Jamal! 👋