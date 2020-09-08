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    Дубль Роналду позволил португальцам обыграть вшедов

    Швеция — Португалия: счет 0:2, обзор голов

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    Сборная Португалии одержала вторую победу подряд в рамках Лиги наций. На этот раз команда обыграла Швецию со счетом 2:0.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Дублем в составе гостей отметился Криштиану Роналду. Игрок забил со штрафного на 46 минуте матча. К слову, штрафной был назначен после фола, который совершил Густав Свенссон, получив вторую желтую карточку.

    Соперника Португалия добила на 72 минуте. Роналду получил мяч перед штрафной хозяев и пробил в верхний дальний угол, перебросив вратаря.

    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, группа 3
    Швеция — Португалия 0:2
    Голы: 0:1 Криштиану Роналду (45'), 0:2 Криштиану Роналду (72') Швеция: Робин Ольсен, Филип Хеландер, Людвиг Аугустинсон, Эмиль Крафт, Понтус Янссон, Эмиль Форсберг (Маттиас Сванберг, 79'), Густав Свенссон, Деян Кулушевски (Олбин Экдаль, 90'), Кристофер Ольссон, Маркус Берг, Александер Исак (Робин Куайсон, 71') Португалия: Антони Лопеш, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Жоау Канселу, Жоау Моутинью (Рубен Невеш, 73'), Бруну Фернандеш, Перейра Данилу, Криштиану Роналду (Диогу Жота, 81'), Бернарду Силва (Гонсалу Гуэдеш, 22'), Жоау Фелиш Предупреждения: Густав Свенссон (14'), Густав Свенссон (44'), Рафаэл Геррейру (57'), Жоау Фелиш (86')

    Португалия набирает 6 очков и возглавляет турнирную таблицу 3 в лиге А. У шведов 0 очков из-за второго поражения подряд. Ранее уступили Франции 0:1. 0

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