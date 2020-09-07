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    Отстраненный до 2021 года арбитр Казарцев получил назначение в ФНЛ

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    Арбитр Василий Казарцев, работавший на скандальном матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2), получил первое назначение после вынужденной паузы.

    Василий Казарцев
    Василий Казарцев

    40-летний рефери рассудит матч 10-го тура ФНЛ, который пройдет 13 сентября в Калининграде — «Балтика» дома сыграет с «Велесом». Его помощниками будут Роман Милюченко и Руслан Шекемов.

    При этом арбитр Алексей Еськов, выполнявший функции видеоассистента в игре между «Спартаком» и «Сочи», назначений не получал.

    К нему возникли вопросы по поводу матча «Ростов» — «Уфа» (1:2), который состоялся в конце прошлого сезона РПЛ. Сообщалось, что Еськов решил временно прекратить судить.

    Напомним, что в игре первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) Казарцев поставил два неоднозначных 11-метровых удара в ворота красно-белых.

    За грубые ошибки, повлиявшие на результат той встречи, он был отстранен от работы в РПЛ до 10 октября.

    В начале 2021 года на основании анализа результатов и качества его работы будет приниматься решение о возвращении в РПЛ. 0

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