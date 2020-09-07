Отстраненный до 2021 года арбитр Казарцев получил назначение в ФНЛ

40-летний рефери рассудит матч 10-го тура ФНЛ, который пройдет 13 сентября в Калининграде — «Балтика» дома сыграет с «Велесом». Его помощниками будут Роман Милюченко и Руслан Шекемов.
При этом арбитр Алексей Еськов, выполнявший функции видеоассистента в игре между «Спартаком» и «Сочи», назначений не получал.
К нему возникли вопросы по поводу матча «Ростов» — «Уфа» (1:2), который состоялся в конце прошлого сезона РПЛ. Сообщалось, что Еськов решил временно прекратить судить.
Напомним, что в игре первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) Казарцев поставил два неоднозначных 11-метровых удара в ворота красно-белых.
За грубые ошибки, повлиявшие на результат той встречи, он был отстранен от работы в РПЛ до 10 октября.
В начале 2021 года на основании анализа результатов и качества его работы будет приниматься решение о возвращении в РПЛ. 0