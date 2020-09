«Челси» показал третью форму на сезон-2020/21

представил дизайн третьего комплекта игровой формы на сезон-2020/2021.

Экипировка выполнена в ярко-красном и синем цветах. На футболке размещены вертикальные полосы. Уточняется, что шорты будут красными, а гетры — синими, сообщает сайт клуба.

Meet a new legacy. The 20/21 @nikefootball third kit is here! 🔥

One for the sneakerheads 👟, inspired by the 1990s Ultramarine Air Max 180 and classic shirts of the past!

Available 10.09.20. #ItsAChelseaThing pic.twitter.com/mWRnkhCMWh