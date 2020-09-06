Швейцария — Германия: счет 1:1, обзор голов

Сборнаяво второй раз подряд потеряла очки, сыграв вничью. В этот раз команда расписала мировую со, упустив победу во втором туре Лиги наций.

За немцев забил Илкай Гюндоган на 14 минуте. Игрок пробил из-за пределов штрафной площади.

Выровнял игру Сильван Видмер, который воспользовался прострелом Бриля Эмболо с левого фланга.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, группа 4 Швейцария — Германия 1:1 Голы: 0:1 Илкай Гюндоган (14'), 1:1 Сильван Видмер (58') Швейцария: Ян Зоммер, Сильван Видмер, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес (Стивен Цубер, 64'), Лорис Бенито, Брил Эмболо (Рубен Варгас, 72'), Гранит Джака, Ренато Штеффен, Джибриль Соу (Михел Эбишер, 80'), Харис Сеферович Германия: Бернд Лено, Маттиас Гинтер, Никлас Зюле (Жонатан Та, 62'), Antonio Ruediger, Тило Керер, Робин Гозенс (Эмре Джан, 78'), Тони Кроос, Илкай Гюндоган, Юлиан Дракслер, Тимо Вернер, Лерой Зане (Юлиан Брандт, 46') Предупреждения: Никлас Зюле (30'), Ренато Штеффен (49'), Юлиан Дракслер (90')

Германия набрала два очка. В следующем матче ее ждет Украина. Швейцарцы набрали первое очко и сыграют в следующем поединке с Испанией. 0