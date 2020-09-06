Венгрия — Россия: составы, онлайн, прогноз

Георгий Джикия
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Венгрия: Гулачи, Лонг, Солои, Орбан, Беше, Холендер, Шигер, Нодь, Собослои, Шоллои, Солои.
Запасные: Дибус, Ковачик, Кечкеш, Секе, Шимон, Кольмар, Болла, Боботи, Паткои, Шафер, Чери, Николич.
Россия: Шунин, Кудряшов, Джикия, Семенов, Фернандес, Зобнин, Оздоев, Ан. Миранчук, Кузяев, Ионов, Дзюба.
Запасные: Гильерме, Джанаев, Петров, Сорокин, Нойштедтер, Газинский, Смолов, Бакаев, Караваев, Фомин, Жирков, Соболев.
Матч Венгрия — Россия состоится сегодня, 6 сентября, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, начало — в 19:00 мск.