Венгрия — Россия: составы, онлайн, прогноз

Стали известны стартовые составы сборнойи сборнойна матч второго тура Лиги наций.

Венгрия: Гулачи, Лонг, Солои, Орбан, Беше, Холендер, Шигер, Нодь, Собослои, Шоллои, Солои.

Запасные: Дибус, Ковачик, Кечкеш, Секе, Шимон, Кольмар, Болла, Боботи, Паткои, Шафер, Чери, Николич.

Россия: Шунин, Кудряшов, Джикия, Семенов, Фернандес, Зобнин, Оздоев, Ан. Миранчук, Кузяев, Ионов, Дзюба.

Запасные: Гильерме, Джанаев, Петров, Сорокин, Нойштедтер, Газинский, Смолов, Бакаев, Караваев, Фомин, Жирков, Соболев.

Матч Венгрия — Россия состоится сегодня, 6 сентября, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, начало — в 19:00 мск.

Следить за ходом поединка можно здесь, прогноз — тут. 0