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    Дзюба, Джикия и Кудряшов выйдут в основе сборной России на матч с Венгрией

    Венгрия — Россия: составы, онлайн, прогноз

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    Стали известны стартовые составы сборной России и сборной Венгрии на матч второго тура Лиги наций.

    Георгий Джикия
    Георгий Джикия

    Венгрия: Гулачи, Лонг, Солои, Орбан, Беше, Холендер, Шигер, Нодь, Собослои, Шоллои, Солои.

    Запасные: Дибус, Ковачик, Кечкеш, Секе, Шимон, Кольмар, Болла, Боботи, Паткои, Шафер, Чери, Николич.

    Россия: Шунин, Кудряшов, Джикия, Семенов, Фернандес, Зобнин, Оздоев, Ан. Миранчук, Кузяев, Ионов, Дзюба.

    Запасные: Гильерме, Джанаев, Петров, Сорокин, Нойштедтер, Газинский, Смолов, Бакаев, Караваев, Фомин, Жирков, Соболев.

    Матч Венгрия — Россия состоится сегодня, 6 сентября, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, начало — в 19:00 мск.

    Следить за ходом поединка можно здесь, прогноз — тут. 0

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