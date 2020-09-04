Сантуш: Я не уверен в том, что Роналду сыграет против Хорватии

Главный тренер сборнойвысказался о травме нападающего

Ранее форвард пропустил тренировку национальной команды из-за инфекции на пальце правой ноги.

«У меня есть сомнения по поводу Роналду. Он хорошо работал в понедельник и вторник, но в среду у него заболела ступня. Мы не знали, что это было, но потом она покраснела. Мы поняли, что тут дело не в травме, а в инфекции, и дали Криштиану антибиотик.

Сегодня Роналду лучше, его осмотрел дерматолог, теперь мы ждем улучшения состояния. Сомневаюсь, что завтра Роналду будет готов на 100 процентов. Такое не проходит полностью за два-три дня», — цитирует Сантуша A Bola.

Португалия в Лиге наций сыграет с Хорватией (5 сентября) и Швецией (8 сентября). 0