Стал известен календарь ближайших туров РПЛ

Российская Премьер-лига опубликовала календарь 7-10 туров чемпионата.

Московское дерби ЦСКА — «Спартак» в рамках 7-й тура РПЛ состоится 13 сентября и начнется в 19:00 мск.

Игра 10-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» намечена на 3 октября. Начало — в 19.00.

Календарь 7-го тура

12 сентября (суббота)

13:45 «Тамбов» — «Уфа»

16:30 «Урал» — «Химки»

19:00 «Ахмат» — «Сочи»

13 сентября (воскресенье)

16:30 «Динамо» — «Рубин»

19:00 ЦСКА — «Спартак»

19:00 «Ротор» — «Краснодар»

14 сентября (понедельник)

18:30 «Зенит» — «Арсенал»

20:30 «Ростов» — «Локомотив»

С полным календарем ближайших туров можно ознакомиться на LiveSport.Ru по ссылке. 0