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    Стал известен календарь ближайших туров РПЛ

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    Российская Премьер-лига опубликовала календарь 7-10 туров чемпионата.

    Мяч РПЛ
    Мяч РПЛ

    Московское дерби ЦСКА — «Спартак» в рамках 7-й тура РПЛ состоится 13 сентября и начнется в 19:00 мск.

    Игра 10-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» намечена на 3 октября. Начало — в 19.00.

    Календарь 7-го тура

    12 сентября (суббота)

    13:45 «Тамбов» — «Уфа»

    16:30 «Урал» — «Химки»

    19:00 «Ахмат» — «Сочи»

    13 сентября (воскресенье)

    16:30 «Динамо» — «Рубин»

    19:00 ЦСКА — «Спартак»

    19:00 «Ротор» — «Краснодар»

    14 сентября (понедельник)

    18:30 «Зенит» — «Арсенал»

    20:30 «Ростов» — «Локомотив»

    С полным календарем ближайших туров можно ознакомиться на LiveSport.Ru по ссылке. 0

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