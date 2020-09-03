Стал известен календарь ближайших туров РПЛ

Московское дерби ЦСКА — «Спартак» в рамках 7-й тура РПЛ состоится 13 сентября и начнется в 19:00 мск.
Игра 10-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» намечена на 3 октября. Начало — в 19.00.
Календарь 7-го тура
12 сентября (суббота)
13:45 «Тамбов» — «Уфа»
16:30 «Урал» — «Химки»
19:00 «Ахмат» — «Сочи»
13 сентября (воскресенье)
16:30 «Динамо» — «Рубин»
19:00 ЦСКА — «Спартак»
19:00 «Ротор» — «Краснодар»
14 сентября (понедельник)
18:30 «Зенит» — «Арсенал»
20:30 «Ростов» — «Локомотив»
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