Модрич: Уход Месси даст шанс другим игрокам стать звездами

Полузащитникподелился мнением о возможном уходе нападающего

«Это будет большая потеря для чемпионата Испании. Такой же, какой был уход Криштиану Роналду. Впрочем, нельзя думать о прошлом. Это футбол. Если Месси уйдет, испанский чемпионат серьезно потеряет в престиже, но нам нужно двигаться вперед.

Значит, другие футболисты станут звездами. Когда Криштиану ушел из "Реала", клуб продолжил жить дальше без него. То же самое будет и с "Барселоной", и с чемпионатом Испании», — сказал Модрич AFP.

Ранее появилась информация, что Месси намерен уйти из «Барселоны» этим летом. 0