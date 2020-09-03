Бистрович: Не верю, что ЦСКА продаст Влашича сейчас

Полузащитник ЦСКАвысказался об амбициях команды и оценил вероятность ухода хорватского хавбека

Ранее сообщалось, что хавбек получил предложения от «Наполи» и «Вест Бромвича».

«В клуб пришло много новых игроков, так что наши амбиции выросли, мы работаем над усилениями.

Цель ЦСКА — всегда первое место. Если это не удается, то нужно хотя бы попадать в Лигу чемпионов.

Что касается Влашича, многие СМИ пишут разные вещи, но половина из них — неправда. В прошлом году он подписал 5-летний контракт с клубом. Не верю, что ЦСКА продаст его сейчас», — сказал Бистрович Podravski.hr.

22-летний Влашич был арендован армейцами у «Эвертона». Он отыграл сезон за ЦСКА, а в 2019 году был выкуплен за 15,7 млн евро.

В минувшем сезоне на его счету 38 матчей, 13 голов и семь ассистов. 0