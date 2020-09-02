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    Павлюченко: С Сербией легко не будет

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    Бронзовый призер Чемпионата Европы-2008 Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча сборной России против Сербии.

    Роман Павлюченко
    Роман Павлюченко

    «Сербы всегда были сильным соперником. У них традиционно собраны футболисты, которые играют в Европе, в топовых клубах. На самом деле, сейчас даже с Андоррой тяжело, если играешь на выезде. Конечно, будет интересный матч, но тяжелый.

    Все-таки Сербия — техничная сборная со своими звездами. Легко с ними завтра точно не будет. Уже соскучились по сборной, хочется посмотреть, как выглядят те или иные футболисты. А то мы все пишем, что всех надо вызывать, все готовы для сборной. Вот, пожалуйста, сейчас посмотрим на них. Когда ты играешь в чемпионате, это один уровень, а на международной арене те качества, которые ты проявляешь в РПЛ, уже не прокатят.

    Это касается и Лиги Чемпионов, и Лиги Европы, и сборных. Здесь уже надо прыгать выше головы. Интересно посмотреть на новых футболистов. Думаю, Станислав Саламыч будет смотреть на многих, кого вызвал», — цитирует экс-футболиста «Спорт-Экспресс». 0

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