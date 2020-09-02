Зарплата игроков «Крыльев Советов» будет зависеть от результата

Генеральный директор «Крыльев Советов»сообщил, что футболисты команды будут получать зарплату в зависимости от результатов.

Финансовое вознаграждение игроков будет зависеть не от количества сыгранных минут и соблюдения правил контракта, а от достижений на поле: результативных передач, отражённых атак, забитых мячей, победных матчей.

Максимальные бонусы футболисты должны получать за выполненную задачу в течение всего сезона. По словам Калакуцкого, этот принцип начнёт действовать уже в ближайшее время.

«Это идеальная схема, и к ней, конечно, очень хочется прийти, чтобы фиксированная заработная плата была меньшей частью, а бонусная — большей», — приводит слова Калакуцкого ГТРК «Самара». 0