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    Зарплата игроков «Крыльев Советов» будет зависеть от результата

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    Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий сообщил, что футболисты команды будут получать зарплату в зависимости от результатов.

    «Крылья Советов»
    «Крылья Советов»

    Финансовое вознаграждение игроков будет зависеть не от количества сыгранных минут и соблюдения правил контракта, а от достижений на поле: результативных передач, отражённых атак, забитых мячей, победных матчей.

    Максимальные бонусы футболисты должны получать за выполненную задачу в течение всего сезона. По словам Калакуцкого, этот принцип начнёт действовать уже в ближайшее время.

    «Это идеальная схема, и к ней, конечно, очень хочется прийти, чтобы фиксированная заработная плата была меньшей частью, а бонусная — большей», — приводит слова Калакуцкого ГТРК «Самара». 0

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