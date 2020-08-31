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    Турнирная таблица РПЛ после 6 тура: «Спартак» — единоличный лидер

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    Закончился 6 тур чемпионата России по футболу. По его итогам в РПЛ новый единоличный лидер — московский «Спартак».

    РПЛ
    РПЛ

    «Спартак» одержал волевую и скандальную победу над тульским «Арсеналом» дома со счетом 2:1 и набрал 14 очков.

    При этом все основные конкуренты москвичей очки потеряли. Так, «Локомотив» и «Зенит» не открыли счет в игре между собой, «Динамо» не сумело выиграть в Уфе — 1:1, а «Сочи» не сумели забить «Уралу» — ничья 0:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    Потеряли очки и «Краснодар» с «Ростовом», забив друг другу по разу. Уверенную победу сумел одержать только ЦСКА в Грозном со счетом 3:0.

    Итак, «Спартак» — лидер, 14 очков в турнирной таблице РПЛ. Следом идет «Зенит» — 13, замыкают тройку «Сочи» — 12.

    Отметим пока слабое выступление «Ростова» и «Краснодара», у них по 10 и 8 очков соответственно (7 и 8 места).

    Следующий седьмой тур состоится в уик-энд 12-13 сентября, после паузы на игры национальных сборных.

    Центральным матчем станет московское дерби ЦСКА — «Спартак». Интересным ожидается и поединок «Ростов» — «Локомотив». 0

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