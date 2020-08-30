«Сочи» — «Урал»: составы, прогноз, коэффициенты

и екатеринбургскийобъявили составы на игру 6-го тура чемпионата РПЛ.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маммана, Мевля, Маргасов, Нобоа, Цаллагов, Заика, Бурмистров, А.Заболотный, Жоаозиньо.

Запасные: Н.Заболотный, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Набиуллин, Колдунов, Боковой, Руденко.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Рыков, Золотов, Герасимов, Мишкич, Емельянов, Егорычев, Бикфалви, Подберезкин, Караев.

Запасные: Полетаев, Годзюр, Ароян, Аугустыняк, Бавин, Гусейнов, Евсеев, Шаболин, Магомадов.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Сочи». Коэффициент на его победу — 1.70, на успех «Урала» — 6.15, на ничью — 3.98. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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