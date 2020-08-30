ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» выиграл второй трофей за месяц«Арсенал» сокращает разрыв от «Ливерпуля» и топ-трофеев
  • 19:55
    • ЦСКА разгромил «Ахмат» в Грозном
  • 18:50
    • «Локомотив» объявил о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту»
  • 18:03
    • «Зенит» разошелся миром с «Локомотивом» и остался вторым
  • 15:55
    • «Динамо» не смогло догнать «Зенит»
  • 19:22
    • «Сочи» и «Урал» объявили составы
    Все новости спорта

    «Сочи» и «Урал» объявили составы

    «Сочи» — «Урал»: составы, прогноз, коэффициенты

    Футбол РПЛ Футбол России Сочи Урал Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    ФК «Сочи» и екатеринбургский «Урал» объявили составы на игру 6-го тура чемпионата РПЛ.

    «Сочи»
    «Сочи»

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Маммана, Мевля, Маргасов, Нобоа, Цаллагов, Заика, Бурмистров, А.Заболотный, Жоаозиньо.

    Запасные: Н.Заболотный, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Набиуллин, Колдунов, Боковой, Руденко.

    «Урал»: Помазун, Кулаков, Рыков, Золотов, Герасимов, Мишкич, Емельянов, Егорычев, Бикфалви, Подберезкин, Караев.

    Запасные: Полетаев, Годзюр, Ароян, Аугустыняк, Бавин, Гусейнов, Евсеев, Шаболин, Магомадов.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Сочи». Коэффициент на его победу — 1.70, на успех «Урала» — 6.15, на ничью — 3.98. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится южное дерби в Краснодаре?
  • «Краснодар» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Наберет ли «Урал» очки на стадионе «Фишт»?
  • «Сочи» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Продлит ли ЦСКА свою серию победных выездов в Грозный?
  • «Ахмат» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.09
  • Экспресс дня 30 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сочи — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Брест — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Чайка — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.70
  • Экспресс дня 31 августа
  • Завтра в 21:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Андерсон — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Костюк — Касаткина
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ванкувер — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры