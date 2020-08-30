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    Наберет ли «Урал» очки на стадионе «Фишт»?

    «Сочи» — «Урал». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата России по футболу 30 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Урал»
    Илья Помазун
    В воскресенье, 30 августа, «Сочи» на своем поле примет «Урал» в рамках шестого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Фишт», начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Сочи» — «Урал».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Августа 2020 года
    Сочи
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    •  Сочи 20:00 Урал Урал
  • Екатеринбург
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    Коэффициенты на матч
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    «Сочи»

    «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 11 очков.

    «Леопарды» в нынешнем сезоне одержали три победы и дважды сыграли вничью.

    На старте сезона подопечные Владимира Федотова разошлись миром со «Спартаком» (2:2) и «Химками» (1:1), после чего обыграли «Рубин» (3:2), «Ротор» (2:1) и «Тамбов» (1:0).

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    После травмы у «Сочи» восстанавливается полузащитник Анатолий Немченко.

    «Урал»

    «Урал» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 5 набранными очками.

    На счету «шмелей» одна победа, две ничьи и два поражения в пяти сыгранных турах.

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  • 24/08/2020

    • Команда Юрия Матвеева обыграла «Краснодар» (1:0), поделила очки с «Рубином» (1:1) и «Локомотивом» (1:1), а также уступила «Динамо» (0:2) и «Ростову» (0:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    Серьезных кадровых проблем у «Урала» в настоящее время нет.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Сочи» — 1.82, победа «Урала» — 4.60, ничья — 3.70.

    «Леопарды» действительно неплохо стартовали в новом сезоне, но больших подвигов пока не совершили. Да, они отобрали очки у «Спартака», но все мы помним, каким скандалом завершилась та игра.

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    Можно также выделить победу над «Рубином», но и в этом матче подопечные Федотова забили два гола в концовке, то есть во многом им сопутствовала удача.

    «Шмели» набрали меньше очков, но сбрасывать их со счетов не стоит. Они уже успели обыграть «Краснодар» и разойтись миром с тем же «Рубином» и «Локомотивом». Нам кажется, что у них есть все шансы дать бой на стадионе «Фишт». Наш прогноз — «гости не проиграют» за 2.00.

    Также можно попробовать ставку «обе команды забьют» за 1.90. «Сочи» пока играет результативно, да и «Урал», как нам кажется, должен воспользоваться слабостью не безгрешной обороны хозяев. 0

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