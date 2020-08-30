«Лацио» предложит Иммобиле 6-летний контракт

Итальянский журналист Альфредо Педулла сообщил о желанииудержатьлюбой ценой. Клуб готов предложить выгодный контракт.

Сообщается, что «римляне» намерены предложить форварду новый договор, рассчитанный на 6 лет. Заработная плата по новым условиям составит 3,5 — 4 млн евро в год без учета бонусных выплат.

Пока непонятно, останется ли Иммобиле в клубе. Известно, что к футболисту испытывает интерес «Барселона», которая может остаться без Лионеля Месси и намерена продать Луиса Суареса.

В прошлом сезоне Серии А Иммобиле стал лучшим бомбардиром турнира, забив 36 голов. Также форвард отличился десятью голевыми передачами. 0