Гунько: Пауза в чемпионате пойдет «Химкам» на пользу

Главный тренер «Химок»подвел итоги домашнего матча с «Ротором» (1:1).

«Первый тайм играли на быстрых атаках, но пропустили в свои ворота. После перерыва поменяли структуру атак, в итоге смогли забить.

Пауза в чемпионате пойдет команде на пользу: нам не хватает глубины состава, у команды будет время восстановиться», — приводит слова Гунько ТАСС.

Состав «Химок» пополнил арендованный у «Зенита-2» форвард Илья Воробьев.

«Достаточно умный футболист, левоногий нападающий, который может выступать на любом фланге в атаке, действовать с краю, достаточно неплохо действует в завершении атак, что нам, к сожалению, сегодня не хватило.

Хотим, чтобы наши молодые футболисты были голодные и злые до футбола, чтобы проявить себя в нашей команде.

В такую игру достаточно непросто войти, но Илья и в верховой борьбе не терялся, и внизу поучаствовал в развитии хороших подходов к чужим воротам», — отметил Гунько.

После шести туров подмосковная команда, не одержав ни одной победы, с тремя очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. 0