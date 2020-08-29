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    Гунько: Пауза в чемпионате пойдет «Химкам» на пользу

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    Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько подвел итоги домашнего матча с «Ротором» (1:1).

    Дмитрий Гунько
    Дмитрий Гунько

    «Первый тайм играли на быстрых атаках, но пропустили в свои ворота. После перерыва поменяли структуру атак, в итоге смогли забить.

    Пауза в чемпионате пойдет команде на пользу: нам не хватает глубины состава, у команды будет время восстановиться», — приводит слова Гунько ТАСС.

    Состав «Химок» пополнил арендованный у «Зенита-2» форвард Илья Воробьев.

    «Достаточно умный футболист, левоногий нападающий, который может выступать на любом фланге в атаке, действовать с краю, достаточно неплохо действует в завершении атак, что нам, к сожалению, сегодня не хватило.

    Хотим, чтобы наши молодые футболисты были голодные и злые до футбола, чтобы проявить себя в нашей команде.

    В такую игру достаточно непросто войти, но Илья и в верховой борьбе не терялся, и внизу поучаствовал в развитии хороших подходов к чужим воротам», — отметил Гунько.

    После шести туров подмосковная команда, не одержав ни одной победы, с тремя очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. 0

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