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    «Арсенал» по пенальти обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии

    «Арсенал» — «Ливерпуль»: счет матча 1:1 (5:4), обзор голов

    Футбол Суперкубок Англии Футбол Англии Арсенал Ливерпуль
    Лондонский «Арсенал» в матче за Суперкубок Англии обыграл по пенальти «Ливерпуль» со счетом 1:1 (5:4 по пенальти).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 13-й минуте открыли «канониры». Обамеянг вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и исполнил выверенный удар точно в дальний угол ворот Алиссона.

    На 73-й минуте, после рикошета в штрафной «Арсенала», мяч отскочил к Такуми Минамино и тот расстрелял ворота с линии вратарской, сравняв счет.

    По завершении 90 минут матча команды перешли к послематчевым пенальти. «Арсенал» реализовал все 5 одиннадцатиметровых, а в составе «Ливерпуля» Риан Брустер пробил с «точки» в перекладину.

    Футбол. Англия. Суперкубок
    Арсенал Лондон — Ливерпуль 1:1
    Голы: 1:0 Пьер-Эмерик Обамеянг (12'), 1:1 Такуми Минамино (73') Арсенал Лондон: Дамиан Эмилиано Мартинес, Kieran Tierney (Зеад Колашинац, 83'), Rob Holding, Давид Луис, Эктор Бельерин (Седрик Суареш, 58'), Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Мохамед Эль-Ненни, Гранит Джака, Букайо Сака (Джозеф Уиллок, 82'), Пьер-Эмерик Обамеянг, Эдвард Нкетиа (Рейсс Нелсон, 82') Ливерпуль: Алисон Бекер, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Neco Williams (Такуми Минамино, 59'), Фабиньо, Жоржиньо Вейналдум (Риан Брустер, 90'), Джеймс Милнер (Наби Кейта, 59'), Роберто Фирмино (Curtis Jones, 83'), Садио Мане, Мохамед Салах Предупреждение: Джеймс Милнер (57')

    Для «Арсенала» это 16-я победа в Суперкубке, он вышел на второе место по этому показателю обойдя как раз «Ливерпуль». Рекорд принадлежит «Манчестер Юнайтед» — 21 трофей. 0

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