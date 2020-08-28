В «Динамо» прокомментировали отмену удаления Скопинцева

Дмитрий Скопинцев
globallookpress.com
Футболист получил красную карточку на 73-й минуте за фол на форварде «сине-бело-голубых» Эмилиано Ригони.
«Мы удовлетворены сегодняшним решением КДК РФС и отменой красной карточки Дмитрию Скопинцеву, полученной им в матче с "Зенитом".
Хочу поблагодарить коллег из контрольно-дисциплинарного комитета за объективное рассмотрение эпизода с нашим футболистом. Отмечу и клубную юридическую службу, которая отработала тему грамотно и оперативно.
Рад, как и все в команде, что Дима сможет сыграть в следующем туре», — заявил Белкин «Спорт-Экспрессу». 0