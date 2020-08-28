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    В «Динамо» прокомментировали отмену удаления Скопинцева

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    Генеральный директор «Динамо» Юрий Белкин прокомментировал решение КДК РФС об отмене удаления защитника бело-голубых Дмитрия Скопинцева в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).

    Дмитрий Скопинцев
    Дмитрий Скопинцев

    Футболист получил красную карточку на 73-й минуте за фол на форварде «сине-бело-голубых» Эмилиано Ригони.

    «Мы удовлетворены сегодняшним решением КДК РФС и отменой красной карточки Дмитрию Скопинцеву, полученной им в матче с "Зенитом".

    Хочу поблагодарить коллег из контрольно-дисциплинарного комитета за объективное рассмотрение эпизода с нашим футболистом. Отмечу и клубную юридическую службу, которая отработала тему грамотно и оперативно.

    Рад, как и все в команде, что Дима сможет сыграть в следующем туре», — заявил Белкин «Спорт-Экспрессу». 0

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