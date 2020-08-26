«Велес» выбил «Балтику» из Кубка России

В 1/64 финала Кубка России московскийодержал волевую победу над калининградскойсо счетом 4:1.

На 12-й минуте счет открыл бразильский защитник гостей Наилсон.

Затем забивали только хозяева: дубль оформил Илья Стефанович, отличившись на 40-й и 49-й минутах, а затем автором двух голов стал Артур Галоян (на 73-й и 88-й).

«Велес» доигрывал встречу вдесятером. В компенсированное время второго тайма был удален Эрвинг Ботака-Иобома (90+4).

Еще одна игра 1/16 финала Кубка России «Нефтехимик» — «Динамо-Брянск» завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол на 84-й минуте забил Дмитрий Пикатов.

«Динамо-Брянск» и «Велес» вышли в групповой раунд Кубка. На этой стадии борьбу начнут 10 команд РПЛ, не играющие в еврокубках. Матчи первого тура состоятся 16 и 17 сентября. 0