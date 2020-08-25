Павлюченко: Хочется видеть Соболева в сборной, но Дзюба на голову выше

Бывший игрок сборной Россииподелился мнением о невызове форварда «Спартака»в национальную команду.

«У сборной есть тренер, и он видит свою обойму именно так, какие могут быть претензии? Если он так посчитал, значит, правильно посчитал. Если у сборной есть результат, значит, все хорошо.

В мое время не было такого, что кого-то не вызывали в сборную из-за конфликтов.

Мне, как бывшему игроку "Спартака", хочется видеть Соболева в сборной, но если там конфликт, пусть решают его между собой: Дзюба, сам Соболев и Станислав Саламович.

Если на сегодняшний день сравнивать Дзюбу и Соболева, то Артем на голову выше Саши. Дзюба — опора и номер один в нашей команде, он доказывает это игрой, а Соболеву до первого номера еще далеко.

Хоть он последнее время и забивает много, но он не основной игрок сборной. Я хочу пожелать Саше удачи, он идет вперед и прогрессирует», — сказал Павлюченко «Чемпионату».

Напомним, Черчесов объяснил свое решение тем, что у нападающего «Спартака» возник конфликт с капитаном российской сборной Артемом Дзюбой.

В текущем сезоне Соболев в четырех матчах РПЛ забил два гола и сделал одну результативную передачу.

В рамках Лиги наций российская команда сыграет с Сербией 3 сентября в Москве, а с Венгрией — 6 сентября в Будапеште. 0