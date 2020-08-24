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    В Париже начались беспорядки после поражения ПСЖ в финале ЛЧ

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    Болельщики ПСЖ после поражения их команды в финале Лиги чемпионов от «Баварии» (0:1) устроили беспорядки в Париже.

    Фаны ПСЖ
    Фаны ПСЖ

    Некоторые фанаты крушили автомобили на своем пути, жгли файеры и вступили в драку с представителями правоохранительных органов.

    Французской полиции пришлось применить слезоточивый газ и дубинки, сообщает Yahoo Actualités.

    Напомним, ПСЖ впервые в своей истории дошел до финала Лиги чемпионов. «Бавария» в шестой раз выиграла главный клубный европейский турнир.
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