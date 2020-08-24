В Париже начались беспорядки после поражения ПСЖ в финале ЛЧ

Болельщикипосле поражения их команды в финале Лиги чемпионов от(0:1) устроили беспорядки в Париже.

Некоторые фанаты крушили автомобили на своем пути, жгли файеры и вступили в драку с представителями правоохранительных органов.

Французской полиции пришлось применить слезоточивый газ и дубинки, сообщает Yahoo Actualités.

Tensions sur les Champs-Elysees. Usage de LBD après des tirs de mortier d’artifice #PSGBayern pic.twitter.com/NbZlZhSaE2 — Yahoo Actualités (@YahooActuFR) August 23, 2020

Напомним, ПСЖ впервые в своей истории дошел до финала Лиги чемпионов. «Бавария» в шестой раз выиграла главный клубный европейский турнир.

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