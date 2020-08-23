Егоров: У Вилкова были основания удалить Кротова

Бывший арбитр ФИФАпрокомментировал удаление полузащитника «Уфы»в матче с «Ростовом».

На 39-й минуте встречи Кротов получил от главного арбитра встречи Михаила Вилкова прямую красную карточку и был удален с поля.

«Я думаю, что это прямая красная карточка. Шипы — это как холодное оружие. Они были высоко. Есть основания удалить игрока», — цитирует Егорова ТАСС.

Напомним, что «Уфа» дома уступила «Ростову» со счетом 0:1.

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов потребовал проверить судью на полиграфе, и пригрозил снятием клуба с чемпионата России. 0