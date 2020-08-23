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    Егоров: У Вилкова были основания удалить Кротова

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    Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров прокомментировал удаление полузащитника «Уфы» Вячеслава Кротова в матче с «Ростовом».

    Вячеслав Кротов
    Вячеслав Кротов

    На 39-й минуте встречи Кротов получил от главного арбитра встречи Михаила Вилкова прямую красную карточку и был удален с поля.

    «Я думаю, что это прямая красная карточка. Шипы — это как холодное оружие. Они были высоко. Есть основания удалить игрока», — цитирует Егорова ТАСС.

    Напомним, что «Уфа» дома уступила «Ростову» со счетом 0:1.

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов потребовал проверить судью на полиграфе, и пригрозил снятием клуба с чемпионата России. 0

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