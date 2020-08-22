Лопетеги: «Севилья» заслужила победу в Лиге Европы

Главный тренер испанскойпрокомментировал победу над миланским(3:2) в финале Лиги Европы.

«Эмоции невероятные, поскольку мы упорно трудились и в итоге заслужили победу над такой фантастической командой, как "Интер". Мы бесконечно рады, после трех последних месяцев, насыщенных тяжелой работой.

У нас сказочный клуб. Надеюсь, все болельщики хорошенько отпразднуют, не забывая при этом про правила предосторожности. Нам всем нужен праздник. Для болельщиков, в память об Антонио Пуэрте, для все тех, кто нас любит.

Еще после прошлых матчей мы обсуждали, насколько же умело умеют биться эти парни. Они преодолевают любые препятствия, стоящие на их пути. Я твердо убежден, что мы заслужили эту победу.

У нас блестящая команда. Игроки верят в себя, верят в том, что их работа не проходит напрасно. Даже если бы мы не выиграли, я все равно был бы готов признаться в любви этим парням. А теперь мы отправимся домой с кубком. Мы не переставали верить. Эта команда никогда не сдается, как и поется в нашем гимне», — приводит слова Лопетеги официальный сайт УЕФА. 0