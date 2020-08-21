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    «Севилья» обыграла «Интер» в финале Лиги Европы, в шестой раз выиграв турнир

    «Севилья» — «Интер»: счет матча 3:2, обзор голов

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    В финале Лиги Европы «Севилья» одержала победу над миланским «Интером» со счетом 3:2.

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    Уже на 4-й минуте в ворота севильцев был назначен пенальти — Лукаку получил передачу от Лаутаро Мартинеса на правом фланге атаки, ворвался в чужую штрафную и был остановлен фолом со стороны Диего Карлоса.

    Уверенным ударом с точки Ромелу Лукаку отправил мяч в левый от себя угол ворот «Севильи».

    На 12-й минуте счет сравнялся. Хесус Навас получил пас от Хордана на правом фланге атаки и навесил в центр на линию вратарской, откуда оставшийся без присмотра Люк де Йонг ударом головой с рикошетом от руки Хандановича отправил мяч в сетку ворот.

    На 33-й минуте «Севилья» вновь повела. Банега исполнил выверенную подачу со штрафного на дальнюю штангу, где Люк де Йонг выиграл верховое единоборство и ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот Хандановича.

    Спустя три минуты счет вновь сравнялся. Брозович навесил со штрафного в центр владений Боно, откуда Диего Годин ударом головой отправил мяч точно в цель.

    А на 74-й минуте Банега навесил со штрафного с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда пробил ножницами в падении Диего Карлос и мяч рикошетом от Лукаку залетел в сетку ворот «Интера».

    «Севилья» в шестой рекордный раз выиграла Лиги Европы. Ранее испанский клуб завоевывал Кубок УЕФА в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах, побеждая в каждом из своих финалов.

    Главный тренер андалусцев Хулен Лопетеги прежде на клубном уровне трофеев не выигрывал. 0

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