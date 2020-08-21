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    «Шахтер» обыграл «Колос» в стартовом матче чемпионата УПЛ

    «Шахтер» — «Колос»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Шахтер Донецк Колос Динамо Киев Олимпик Донецк
    Донецкий «Шахтер» одержал домашнюю победу над «Колосом» (3:1) в матче первого тура чемпионата Украины.

    «Шахтер»
    «Шахтер»

    По ходу матча вратарь команды из села Ковалевка Киевской области Евгений Волынец отразил два пенальти.

    В компенсированное время первого тайма Волынец спас ворота после удара Тайсона (45+1), а на 53-й минуте парировал удар Марлоса.

    Третий пенальти «Шахтер» реализовал — Алан Патрик открыл счет в матче на 60-й минуте, а затем оформил дубль на 69-й после передачи Жуниора Мораеса.

    На 72-й мяч влетел в ворота «Колоса» от спины Волынца, что сделало вратаря автором автогола. На 77-й единственный гол гостей забил Денис Костышин.

    Во втором туре (ориентировочно 12 сентября) «Шахтер» сыграет на выезде с «Рухом», а «Колос» примет «Львов».

    Ранее стартовый матч чемпионата украинской премьер-лиги «Олимпик» — «Динамо» (Киев) завершился со счетом 1:4.

    На 8-й минуте счет открыл полузащитник киевлян Виталий Буяльский, а на 15-й хавбек «Олимпика» Тарас Завийский направил мяч в свои ворота.

    На 23-й Сергей Политыло сократил отставание номинальных хозяев, однако на 56-й Владислав Супряга вновь увеличил преимущество «Динамо» до двух мячей.

    На 87-й преимущество бело-голубых стал крупным после гола Виктора Цыганкова.

    Во втором туре 12 сентября «Олимпик» примет «Днепр-1», а «Динамо» сыграет дома с черниговской «Десной». 0

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