Флик: Мы знали, что будет сложно

Главный тренердал комментарий после победы над(3:0) в полуфинале Лиги чемпионов.

«Мы знали, что будет сложный матч. "Лион" пробился в полуфинал после великолепных матчей с "Манчестер Сити" и "Ювентусом". Они сильны тактически и с самого начала матча доставляли нам проблемы.

ПСЖ — отличная команда. Мы проанализируем некоторые моменты, знаем, что у них есть очень быстрые игроки.

Знаем, что нам надо лучше играть в обороне. Постараемся организовать нашу защиту, но главная сила "Баварии" — оказывать давление на соперников», — цитирует Флика Sky.

В финале турнира «Бавария» сыграет с ПСЖ. Встреча состоится 23 августа в Лиссабоне. 0