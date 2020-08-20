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    Флик: Мы знали, что будет сложно

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    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик дал комментарий после победы над «Лионом» (3:0) в полуфинале Лиги чемпионов.

    Ханс-Дитер Флик
    Ханс-Дитер Флик

    «Мы знали, что будет сложный матч. "Лион" пробился в полуфинал после великолепных матчей с "Манчестер Сити" и "Ювентусом". Они сильны тактически и с самого начала матча доставляли нам проблемы.

    ПСЖ — отличная команда. Мы проанализируем некоторые моменты, знаем, что у них есть очень быстрые игроки.

    Знаем, что нам надо лучше играть в обороне. Постараемся организовать нашу защиту, но главная сила "Баварии" — оказывать давление на соперников», — цитирует Флика Sky.

    В финале турнира «Бавария» сыграет с ПСЖ. Встреча состоится 23 августа в Лиссабоне. 0

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