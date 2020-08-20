Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов по итогам матчей полуфинала.

В число претендентов вошли игроки ПСЖ Неймар и Анхель Ди Мария, нападающие «Баварии» Роберт Левандовский и Серж Гнабри.

На счету Ди Марии гол в матче с «РБ Лейпциг» (3:0), Гнабри отметился дублем в ворота «Лиона» (3:0), на счету Левандовского один мяч.

Напомним, в финале турнира «Бавария» сыграет с ПСЖ. Встреча состоится 23 августа в Лиссабоне.

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