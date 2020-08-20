Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

В число претендентов вошли игроки ПСЖ Неймар и Анхель Ди Мария, нападающие «Баварии» Роберт Левандовский и Серж Гнабри.
На счету Ди Марии гол в матче с «РБ Лейпциг» (3:0), Гнабри отметился дублем в ворота «Лиона» (3:0), на счету Левандовского один мяч.
🔝 Кто был лучшим в полуфиналах #ЛигаЧемпионов?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 19, 2020
⭐ Анхель Ди Мария
⭐ Серж Гнабри
⭐ Неймар
⭐ Роберт Левандовски
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Напомним, в финале турнира «Бавария» сыграет с ПСЖ. Встреча состоится 23 августа в Лиссабоне.