Ларссон, Понсе и Соболев в атаке «Спартака» на матч с «Уфой»

В рамках 3 тура РПЛ «Спартак» в гостях сыграет с «Уфой». Известны стартовые составы команд на эту игру.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Йокич, Данченко, Неделчару, Алиев, Голубев, Карп, Жамалетдинов.

Запасные: Шафинский, Чернов, Кротов, Безденежных, Емельянов, Фольмер, Белоусов, Тилль, Агаларов, Гиоргобиани, Вомбергар, Рабаданов.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Соболев, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Бакаев, Маркитесов, Тиль, Урунов, Глушенков.

Команды начнут в 16:00 по мск на стадионе «Нефтяник». 0