«Лион» — «Бавария»: счет матча 0:3, обзор голов

Мюнхенскаяодержала победу над(3:0) в матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Гнабри здорово сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной, сумел уйти от нескольких соперников и прицельно пробил в дальнюю шестерку ворот «Лиона».

На 33-й минуте Перишич прострелил с левого края чужой штрафной во вратарскую, где Левандовски с двух попыток уже лежа пробить Антони Лопеша не сумел, но вовремя успел на добивание Гнабри и переправил мяч в цель.

А на 88-й минуте Киммих навесил со штрафного с правого фланга атаки на дальнюю штангу, где Левандовски переиграл в воздухе Марсело и ударом головой отправил мяч в угол ворот.

В финале Лиги чемпионов мюнхенский клуб встретится с «Пари Сен-Жермен», вчера обыгравший «РБ Лейпциг» (3:0).

Игра состоится 23 августа на стадионе «Эштадиу да Луж».