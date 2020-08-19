ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов1,2 млрд евро за финал ЛЧ. ПСЖ обыграл «Лейпциг»
  • 22:00
    • Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над ЦСКА
  • 23:53
    • «Бавария» разгромила «Лион» и сыграет с ПСЖ в финале ЛЧ
  • 20:57
    • «Динамо» в Москве обыграло «Ростов»
  • 21:27
    • «Реал» разгромил «Интер» и вышел в полуфинал Юношеской лиги УЕФА
  • 20:21
    • УЕФА запретил проводить матчи сборных со зрителями
    Все новости спорта

    «Бавария» разгромила «Лион» и сыграет с ПСЖ в финале ЛЧ

    «Лион» — «Бавария»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Лига чемпионов Бавария Футбол Германии Лион Футбол Франции Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Лионом» (3:0) в матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Гнабри здорово сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной, сумел уйти от нескольких соперников и прицельно пробил в дальнюю шестерку ворот «Лиона».

    На 33-й минуте Перишич прострелил с левого края чужой штрафной во вратарскую, где Левандовски с двух попыток уже лежа пробить Антони Лопеша не сумел, но вовремя успел на добивание Гнабри и переправил мяч в цель.

    А на 88-й минуте Киммих навесил со штрафного с правого фланга атаки на дальнюю штангу, где Левандовски переиграл в воздухе Марсело и ударом головой отправил мяч в угол ворот.

    В финале Лиги чемпионов мюнхенский клуб встретится с «Пари Сен-Жермен», вчера обыгравший «РБ Лейпциг» (3:0).

    Игра состоится 23 августа на стадионе «Эштадиу да Луж».

    Лига чемпионов. 1/2 финала
    «Лион» (Франция) — «Бавария» (Германия) — 0:3 (0:2)
    Голы: Гнабри, 18 (0:1). Гнабри, 33 (0:2). Левандовски, 88 (0:3)«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа (Тете, 67), Марсал (Шерки, 73), Ауар, Какере, Гимарайнс (Тиагу Мендес, 46), Депай (Дембеле, 58), Корне, Токо-Экамби (Рен-Аделаид, 67)«Бавария»: Нойер, Боатенг (Зюле, 46), Алаба, Киммих, Мюллер, Перишич (Коман, 63), Тиагу Алькантара (Павар, 82), Гнабри (Коутинью, 75), Горецка (Толиссо, 82), Дэйвис, ЛевандовскиПредупреждения: Марселу, 35. Марсал, 42. Тиагу Мендес, 86
    0
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Восстановит ли «Калгари» равенство в серии?
  • «Калгари» — «Даллас». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Удержится ли команда Фабио Каннаваро на вершине?
  • «Гуанчжоу Эвергранд» — «Цзянсу Сунин». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Выбьет ли НСИ своего первого соперника в еврокубках?
  • «НСИ Рунавик» — «Барри Таун». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.39
  • Экспресс дня 20 августа
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Калгари — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Эвергранд — Цзянсу Сунин
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч НСИ Рунавик — Барри Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Ред Буллс — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Колрейн — Ла Фиорита
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Гленторан — ХБ Торсхавн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры