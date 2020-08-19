Назван лучший игрок матча ЛЧ между «РБ Лейпциг» и ПСЖ

Анхель Ди Мария
globallookpress.com
Аргентинец в этом матче отметился голом и двумя голевыми передачами. На 87-й минуте он был заменен.
«Лучший игрок матча. Думаем, никто не будет спорить с тем, что Ди Мария — монстр!» — говорится в заявлении.
⭐ Лучший игрок матча ⭐— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 18, 2020
Думаем, никто не будет спорить с тем, что Ди Мария — МОНСТР! 👺#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/o76YEUnloz
Отметим, что Ди Мария сделал в Лиге чемпионов 27 ассистов. Больше с сезона-2003/04 только у Криштиану Роналду и Лионеля Месси.