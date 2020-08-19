Назван лучший игрок матча ЛЧ между «РБ Лейпциг» и ПСЖ

Пресс-служба УЕФА назвала лучшего игрока по итогам полуфинального матча Лиги чемпионов(0:3). Им был признан полузащитник парижан

Аргентинец в этом матче отметился голом и двумя голевыми передачами. На 87-й минуте он был заменен.

«Лучший игрок матча. Думаем, никто не будет спорить с тем, что Ди Мария — монстр!» — говорится в заявлении.

⭐ Лучший игрок матча ⭐

Думаем, никто не будет спорить с тем, что Ди Мария — МОНСТР! 👺#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/o76YEUnloz — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 18, 2020

Отметим, что Ди Мария сделал в Лиге чемпионов 27 ассистов. Больше с сезона-2003/04 только у Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

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