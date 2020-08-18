«Краснодар» — «Арсенал»: составы, прогноз, коэффициенты

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Кайю, Рамирес, Газинский, Олссон, Кабелла, Уткин, Вандерсон, Берг.
Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Сорокин, Камболов, Мацукатов, Классон, Вильена, Сулейманов, Кутовой.
«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Денисов, Беляев, Бауэр, Горбатенко, Чаушич, Костадинов, Лесовой, Ковалев, Луценко.
Запасные: Шамов, Григалава, Хагуш, Бурлак, Довбня, Сокол, Ткачев, Хлусевич, Банда, Громыко, Аджоев, Минаев.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 1.45, на успех «Арсенала» — 8.30, на ничью — 5.30. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.