«Краснодар» — «Арсенал»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составыи тульскогона матч 3-го тура чемпионата России.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Кайю, Рамирес, Газинский, Олссон, Кабелла, Уткин, Вандерсон, Берг.

Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Сорокин, Камболов, Мацукатов, Классон, Вильена, Сулейманов, Кутовой.

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Денисов, Беляев, Бауэр, Горбатенко, Чаушич, Костадинов, Лесовой, Ковалев, Луценко.

Запасные: Шамов, Григалава, Хагуш, Бурлак, Довбня, Сокол, Ткачев, Хлусевич, Банда, Громыко, Аджоев, Минаев.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 1.45, на успех «Арсенала» — 8.30, на ничью — 5.30. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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