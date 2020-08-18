ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лаутаро Мартинес«Эль Торо» пронзил «Шахтер». «Интер» уверенно вышел в финал Лиги Европы
  • 17:58
    • «Барселона» уволила спортивного директора
  • 20:00
    • «Сочи» вырвал победу у «Рубина»
  • 19:48
    • В пузыре US Open обнаружен коронавирус
  • 18:58
    • Кабелла и Берг выйдут в старте «Краснодара» на матч с «Арсеналом»
  • 18:45
    • «Аякс» обыграл «Мидтьюлланд» и вышел в полуфинал Юношеской лиги УЕФА
    Все новости спорта

    Кабелла и Берг выйдут в старте «Краснодара» на матч с «Арсеналом»

    «Краснодар» — «Арсенал»: составы, прогноз, коэффициенты

    Футбол РПЛ Футбол России Краснодар Арсенал Тула Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Стали известны стартовые составы ФК «Краснодар» и тульского «Арсенала» на матч 3-го тура чемпионата России.

    Маркус Берг
    Маркус Берг

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Кайю, Рамирес, Газинский, Олссон, Кабелла, Уткин, Вандерсон, Берг.

    Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Сорокин, Камболов, Мацукатов, Классон, Вильена, Сулейманов, Кутовой.

    «Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Денисов, Беляев, Бауэр, Горбатенко, Чаушич, Костадинов, Лесовой, Ковалев, Луценко.

    Запасные: Шамов, Григалава, Хагуш, Бурлак, Довбня, Сокол, Ткачев, Хлусевич, Банда, Громыко, Аджоев, Минаев.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 1.45, на успех «Арсенала» — 8.30, на ничью — 5.30. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Пари Сен-Жермен» с немецкой дисциплиной?
  • «Лейпциг» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Продлит ли «Краснодар» свою серию победу над «Арсеналом»?
  • «Краснодар» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Кто станет вторым финалистом Лиги чемпионов?
  • «Лион» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 18 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Лион — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ахмат — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Урал — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Европа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры