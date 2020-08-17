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    Сульшер: Тяжело приходится, когда не используешь свои шансы

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о возможных причинах поражения команды в полуфинале Лиги Европы с «Севильей» (1:2).

    Уле-Гуннар Сульшер
    Уле-Гуннар Сульшер

    «Тяжело приходится, когда не используешь свои шансы. У нас молодая команда, и сегодня было видно, что ребятам надо учиться и обретать стабильность. Знаем, что у нас есть игроки, которые способны забивать, но таков футбол. Все наши попытки забить второй мяч ни к чему не привели, и это печально.

    С февраля мы прекрасно играем, поэтому огорчены вылетом. Мы проделали большой путь. Мне очень приятно работать с этими игроками, но вы видели, как сильно они устали к концу матча. У них были уставшие ноги и уставшие мозги.

    Мы определенно должны прибавлять, если хотим проходить дальше в кубковых турнирах. У нас были проблемы с травмами. Многие игроки провели большое количество матчей. Мы всегда стараемся улучшить состав», — цитирует Сульшера официальный сайт УЕФА. 0

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