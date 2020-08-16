«Ювентус» — «Реал»: счет матча 1:3 обзор голов

Мадридскийодержал победу над туринским(3:1) в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Полузащитник туринцев Франко Тонгья открыл счет уже на третьей минуте, а на 12-й мадридская команда осталась вдесятером из-за удаления Хорди.

Затем три мяча забили мадридцы — на 30-й Серхио Аррибас восстановил равновесие, на 32-й ворота хозяев поразил Карлос Гонсалес, а на 57-й отличился Хуан Латаса.

Тренирует команду «Реала» U-19 бывший нападающий мадридцев и сборной Испании Рауль.

19 августа «Реал» встретится с «Интером». В остальных четвертьфиналах сыграют «Динамо» (Загреб) — «Бенфика», «Мидтилланд» — «Аякс» и «Зальцбург» — «Лион». 0